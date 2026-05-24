Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', 480 bin TL'ye satıldı!

'12 BOĞAM KALDI'

Gaziemir ilçesinde kurulan hayvan pazarına getirilen 1 ton 250 kilo ağırlığındaki boğa en büyük kurbanlık oldu. Adana'dan getirilen 'Haso Ağa' adlı boğanın sahibi Mehmet Cihan Dağgüllü, "Adana'dan geldim. Kars hayvanı, Adana'da besledik. 9 aydır bizdeydi. İsmi 'Haso Ağa'. Mardinli hemşerime sattım. Kurbanı hayırlı olsun. 1 ton 250 kilo. 480 bin TL'ye sattık. O da her sene müşterimiz diye bu fiyata verdik. Normalde 500 bin TL'nin üstünü görmesi lazımdı. Pazardaki satışlar iyi, çok şükür. Ben 4 çadır getirdim. Şu an 12 boğam kaldı" ifadelerini kullandı.