Kurban pazarları böyle olacak!

ÇADIRLAR ARASI EN AZ İKİ METRE MESAFE

Bu yıl koronavirüs nedeniyle kurban pazarlarında daha fazla önlem alındığını anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca, "Koronavirüs gölgesinde bir bayram yaşayacağız. 10 Mart'tan itibaren ülkemiz bu salgınla mücadele ediyor ve çok da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bu başarıya gölge etmemek adına bizler de İstanbul'da kurban bayramında bütün hazırlıklarımızı tüm kurumlar olarak valiliğimiz, jandarma, emniyet, il ve ilçe belediyelerimiz olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Kurban hizmetleri komisyonlarında kararlar alındı. Nerelerde satış yapılmasına izin verileceği konusunda da bütün çalışmalarımız bitti. Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bir kere bu yıl çadırlar arasındaki mesafe minimum 2 metre olacak" ifadelerini kullandı.