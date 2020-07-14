Kurban pazarları böyle olacak!
Bayram yaklaşırken kurban pazarları da koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulmaya başlandı. İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, alınan önlemleri anlattı.
Koronavirüs salgını gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi, kurban pazarları kurulmaya başlandı. Yenibosna Çobançeşme'de bulunan kurban pazarında süren hazırlıklar, havadan da görüntülendi. Salgın nedeniyle pazarlarda alınacak önlemleri anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bu yıl çadırlar arasındaki mesafe, minimum 2 metre olacak" dedi.
Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışlarının yapılacağı pazarlarda hazırlıklar başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle "Kontrollü sosyal hayat" kurban pazarlarında da hakim olacak. Bu yıl salgın gölgesinde geçecek Kurban Bayramı öncesi, hazırlıkların sürdüğü pazarlarda çok sayıda önlem alındı. Giriş ve çıkışların ayrı kapılardan yapılacağı alanlarda, aynı anda belirli sayıda kişi bulunabilecek. Birbirine yakın sıralanmasına alışkın olduğumuz çadırlar arasında da, en az iki metre mesafe bırakılacak. Kurbanlık satışlarının vazgeçilmezi, satıcı ve müşteri arasında dakikalar süren 'el sıkışmalı' uzun pazarlıkların yapılması ise bu yıl yasak.
ÇADIRLAR ARASI EN AZ İKİ METRE MESAFE
Bu yıl koronavirüs nedeniyle kurban pazarlarında daha fazla önlem alındığını anlatan İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürü Karaca, "Koronavirüs gölgesinde bir bayram yaşayacağız. 10 Mart'tan itibaren ülkemiz bu salgınla mücadele ediyor ve çok da başarılı bir şekilde gidiyoruz. Bu başarıya gölge etmemek adına bizler de İstanbul'da kurban bayramında bütün hazırlıklarımızı tüm kurumlar olarak valiliğimiz, jandarma, emniyet, il ve ilçe belediyelerimiz olarak görevlendirmelerimizi yaptık. Kurban hizmetleri komisyonlarında kararlar alındı. Nerelerde satış yapılmasına izin verileceği konusunda da bütün çalışmalarımız bitti. Şu anda da hazırlıklar yapılıyor. Koronavirüs ile ilgili olarak bu sene hayvan pazarlarında bir takım önlemler alındı. İçinde bulunduğumuz pazarda hazırlıklar başlamış vaziyette. Bir kere bu yıl çadırlar arasındaki mesafe minimum 2 metre olacak" ifadelerini kullandı.
BU YIL KURBAN PAZARLARINDA 'TOKALAŞMA' OLMAYACAK
Karaca, şöyle devam etti:
"Girişlerde ateş ölçülecek, maske kontrolü yapılacak. Dezenfektan kullanılıp içeriye girilecek ve içerde belli bir sayıda insan olacak. Kişi sayısı belli bir sayıya ulaştığında, diğerleri bekleyecek ve sonra içeriye girecek. Belli noktalardan giriş, belli noktalardan çıkış olacak. Giriş ve çıkışlar birbirinden bağımsız olacak. Bütün vatandaşlarımız 3 kurala yani maske, mesafe, temizlik kurallarına uyacaklar. Yine bu sene farklı olarak tokalaşma olmayacak. Bunu artık vatandaşlarımız nasıl yapar bilemiyoruz. Gözleri ile mi yaparlar, değneklerle mi… Bu kuralları getirdik"