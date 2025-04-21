Kurbanlık fiyatları belli oldu

Büyükbaş hayvan üreticisi Hakan Yıldız, geçen yıla oranla bu yıl kurban fiyatlarında büyük bir artış bulunmadığını söyleyerek, "Biz çiftliğimizde kendi yetiştirdiğimiz hayvanları kendi yetiştirdiğimiz ürünlerle baktığımız için çok da büyük bir artış yaşanmıyor. Üreticinin zarar ettiği söylenemez. Herkes dilediğince üretim yapabilir. Herkes kurbanlığını alabilir fiyatlar gayet normal seviyededir" dedi.