Kurbanlık fiyatları belli oldu! Yüzde 20 artış bekleniyor
Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Son bir yılda yaklaşık iki kat artan yem fiyatlarının kurbanlık fiyatlarına da yansıması bekleniyor. Sektör yetkilileri, bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla göre % 20 daha pahalı olacağını belirtiyor.
Kurban Bayramı'na yaklaşık 1 ay kala esnaf kurbanlıkları bitirmenin, vatandaş ise hesaplı alabilmenin hazırlıklarını yapıyor.
Bu sene kurbanlık fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 20 oranında bir artış bekleniyor. Fiyat artışında en büyük nedenin ise son bir senede yüzde 100 zamlanan yem fiyatları olduğu ifade ediliyor.
Bayram yaklaşırken kurbanlık fiyatları geçen yıla göre ne kadar arttı, talebi karşılayacak kadar kurbanlık var mı? Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Birliği (TÜKETBİR) yetkileri NTV'den Tuğba Öztürk'ün sorularını yanıtladı.
Yem fiyatlarının geçen seneye göre yüzde 100 arttığını belirten TÜKETBİR Başkanı Bülent Tunç, artan maliyetlere rağmen kurbanlıkların uygun olduğunu söyledi.
Tunç, ''Geçen seneye göre kıyasladığımızda ciddi bir fiyat artışı görmüyoruz. Tabii fiyatlar çok olmamakla beraber bölge bölge de değişiyor'' dedi.
''PİYASADA BÜYÜK TALEP VAR''
Kurban Bayramı için yeterince hayvan ve piyasa talebinin olduğunu belirten Tunç'a göre, üretici bu sene elindeki bütün kurbanlıkları satabilir.
Tunç, ''Kurbanlık hayvanların tamamının satılacağı konusunda biz oldukça ümitliyiz. Fiyatlarımıza baktığımızda zaten düşük olduğunu görüyoruz. Piyasada ciddi anlamda bir talep var. Elimizdekilerin hepsini satarız diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı.