Kurbanlık fiyatları belli oldu! Yüzde 20 artış bekleniyor

''PİYASADA BÜYÜK TALEP VAR''

Kurban Bayramı için yeterince hayvan ve piyasa talebinin olduğunu belirten Tunç'a göre, üretici bu sene elindeki bütün kurbanlıkları satabilir.

Tunç, ''Kurbanlık hayvanların tamamının satılacağı konusunda biz oldukça ümitliyiz. Fiyatlarımıza baktığımızda zaten düşük olduğunu görüyoruz. Piyasada ciddi anlamda bir talep var. Elimizdekilerin hepsini satarız diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı.