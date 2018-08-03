Kurbanlık nasıl seçilir ? İşte püf noktaları...
Kurban Bayramı'na sayılı gün kaldı. Peki kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli ? İşte cevabı...
Türkiye’de hayvan varlığı bakımından ilk sıralarda yer alan Erzurum’da Kurban Bayramı öncesi batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı.
Alınacak kurbanlıklarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, hayvanın tüylerinin parlak olması, ayaklarında veya gözlerinde yaralanma belirtilerinin olmaması gerektiğini söyledi.
Erzurum yaylalarında beslenen kurbanlıklar, Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen hayvanlar, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin, sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.
Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Gülbeyen, "Kurban Bayramı için damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade damızlık dışı bırakılmış erkek ve dişi hayvanların satış dönemidir" dedi.