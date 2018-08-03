Kurbanlık nasıl seçilir ? İşte püf noktaları...

Kurban Bayramı’na az bir süre kalırken canlı hayvan pazarlarında da hareketlilik başladı. Veteriner Hekim Ömer Furkan Gülbeyen, kurbanlık seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda bilgiler verdi. Kurbanlık hayvan seçiminde belli başlı kriterlerin olduğunu ifade eden Gülbeyen, "Kurban Bayramı için damızlık olarak satılan hayvanlardan ziyade damızlık dışı bırakılmış erkek ve dişi hayvanların satış dönemidir" dedi.