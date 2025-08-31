Küre Dağları Milli Parkı'nda orman yangını
Bartın'ın Ulus ilçesinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı’nda orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak: DHA
Ulus ilçesine bağlı Aşağıçerçi köyü mevkisinde Küre Dağları Milli Parkı sınırlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler ve itfaiye sevk edildi.
Ekipler, yangına müdahaleye ediyor.
Köylüler de söndürme çalışmalarına destek veriyor. (DHA)
