Küresel finans devleri altın için tahminlerini peş peşe açıkladı

BANK OF AMERICA

Bank of America (BofA), yayımladığı raporda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da süreceğini belirtti. Stratejistler, ABD’nin ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. Rapora göre, ons altın 5 bin dolar, gram altın ise yaklaşık 6 bin 827 lira seviyesine ulaşabilir. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ons altın için 4 bin 538 dolar olarak öne çıkıyor.