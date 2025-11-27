Küresel finans devleri altın için tahminlerini peş peşe açıkladı
ABD'de faiz indirimi beklentileri artarken altın fiyatları hareketlendi. Dev finans kuruluşları ise ons altın için tahminlerini açıklamaya devam ediyor.
Altın, bölgesel risklerin ve küresel belirsizliklerin tırmandığı dönemlerde yatırımcıların ana sığınağı olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) gelen sinyaller, Aralık ayında faiz indirimi ihtimalini güçlendirdi. Piyasalarda Aralık ayında faiz indirimi olasılığı geçen hafta yüzde 50 düzeyindeyken, bu hafta yüzde 84’e çıktı. Bununla birlikte altın fiyatları yukarı yönde hareketlendi.
2025'in sonuna yaklaşırken yatırımcılar yeni yılda altının yükselişine devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Dev finans kuruluşları 2026 yılı için ons altın tahminlerini peş peşe açıkladı. İşte altın fiyatları için son tahminler...
BANK OF AMERICA
Bank of America (BofA), yayımladığı raporda altının 2025 boyunca rekor seviyelerde kalmasını sağlayan koşulların 2026’da da süreceğini belirtti. Stratejistler, ABD’nin ekonomik politikalarının altını destekleyen temel unsur olduğunu vurguladı. Rapora göre, ons altın 5 bin dolar, gram altın ise yaklaşık 6 bin 827 lira seviyesine ulaşabilir. Bankanın ortalama fiyat beklentisi ons altın için 4 bin 538 dolar olarak öne çıkıyor.
DEUTSCHE BANK
Deutsche Bank, 2026 yılı altın fiyatı beklentisini yukarı yönlü revize etti. Daha önce ons başına 4 bin dolar olarak açıkladığı ortalama fiyat tahminini 4 bin 450 dolara çıkardı. Banka, uzun vadede altının 2027’de 5 bin 150 dolar, 2028’de ise 4 bin 500 dolar seviyelerinde olacağını öngörüyor.