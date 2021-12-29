Küresel ısınmanın haritadan sileceği ülke ve şehirler açıklandı! Türkiye'nin megakenti de listede
Küresel ısınmanın etkisiyle buzullar hızla eriyor. Tüm buzullar eridiğinde suların yutacağı birçok ülke ve şehir bulunuyor. Tüm buzulların erimesi halinde mevcut okyanus seviyelerinin 65 metre kadar yükseleceği öngörülüyor.
Küresel ısınma tüm dünyayı tehdit ediyor. Hızla eriyen buzullar, kirlenen hava gibi olumsuz koşullar bazı bölgeleri daha hızlı etkiliyor. Buzulların erimesi bu hızla devam ederse sadece 100 yıl içinde dünyada su seviyesine yakın yerler sular altında kalabilir. Fantastik gözükse de yakın gelecekte bu ürpertici son bizleri bekliyor.
İlk yok olacak ülke Hollanda
Küresel ısınmanın sonucu olarak önümüzdeki bin yıla kalmadan sular altında kalacak olan ülkelerin başında Hollanda geliyor.
Hollanda halihazırda bu durumla mücadele ediyor. Su akışlarını kontrol ediyor ve yapay kara parçaları yapılıyor.
İngiltere
İklim değişikliği ayrıca muhteşem Kuzey Norfolk kıyı şeridi, Wash Ulusal Deniz Koruma Alanı da dahil olmak üzere, alçakta bulunan Doğu Anglia`nın büyük bölümleri için potansiyel bir felaket oluşturuyor.