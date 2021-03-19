Küresel seyahat krizi kapıda! Hangi ülkeler aşı pasaportu isteyecek?
Koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülke, aşı pasaportu uygulamasını devreye almayı planlıyor. Ancak aşı üretimi ve dağıtımındaki sorunlar ve her ülkenin aşıya eşit ulaşamaması, dünyayı yeni bir seyahat kriziyle karşı karşıya getiriyor.
Mart 2020'de, corona virüs salgınının pandemiye dönüşmesi, küresel seyahati daha önce hiç görmediğimiz bir ölçekte durdurdu.
Dünya genelinde havayolu trafiği Nisan 2020'de 2019'un aynı dönemine göre yüzde 96 düştü. Yaz aylarının gelmesiyle gevşetilen önlemler sektörü biraz canlandırsa da yolcu sayıları yıllık bazda yüzde 70 azaldı. Oteller de aynı ölçüde süreçten etkilendi.
Corona virüs aşısının üretimi ve dağıtımı, 2021 yazı için sektöre umut olsa da, özellikle aşılama sürecindeki aksaklıklar süreci zora soktu. Şimdi birçok ülke, farklı yollarla krizi aşmaya çalışıyor. Ancak Fransa, Belçika ve Polonya gibi aşılama sorunu yaşayan ülkelerde itiraz sesleri şimdiden yükseltmeye başladı. Peki şimdiye kadar hangi ülke, aşı pasaportu konusunda ne gibi adımlar attı?
ÇİN
Corona virüsün ilk kez görüldüğü ülke olan Çin, dijital sertifika da denilen aşı pasaportunu devreye soktu. Çin'in Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açılamada aşı pasaportunda aşı ve corona virüs testi bilgilerinin yer alacağı belirtildi.
Dışişleri Bakanı Wnag Yi, bu sertifika sayesinde bir kişinin corona virüs ile ilgili sağlık durumunun iki kez teyit edilmiş olacağını ve insanlar arasındaki etkileşimin daha güvenli bir hal alacağını ifade etti. Detayları henüz netleşmese de, pasaportların dijital ve uluslararası tanınırlığı olması bekleniyor.