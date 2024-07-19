Küresel yazılım sorunu hava trafiğine böyle yansıdı

Siber güvenlik platformu Crowdstrike güvenlik yazılımının çökmesinden dolayı dünya genelinde internet sistemleri etkilendi. Türk Hava Yolları ve Sunexpress gibi Türkiye'de yer alan firmaların da aralarında bulunduğu firmalarla birlikte United Airlines ve Delta Airlines'ın da bulunduğu üç ABD havayolu şirketi ve Avrupa'daki birçok şirketin uçuşlarında aksamalar meydana geldi.