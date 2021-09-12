Kurs binasında yangın! Çocuklar hayatlarının kabusunu yaşadı
Muş’ta özel bir kurs merkezinde çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalede yetersiz kaldığı öne sürülen yangında içeride mahsur kalan öğrenciler sinir krizi geçirdi.
İstasyon Caddesi üzerindeki özel bir kurs merkezinin bulunduğu binada yangın çıktı. Klima motorlarının bulunduğu bölümde kartonların tutuşması ile çıktığı iddia edilen yangında, kurs için merkezde bulunan çocuklar büyük panik yaşadı.
Bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlerin yükselmesiyle patlayan camlardan içeri giren duman sınıflara ulaştı. Nefes almakta güçlük çeken öğrenci ve öğretmenler, camdan sarkarak çevreden yardım istedi.
Yaklaşık 80 öğrencinin korku ve panik yaşadığı merkezde, itfaiye ekiplerinin yangına yeterli müdahale edememesi tepkilere neden oldu.
Bazı öğrencilerin sinir krizi geçirdiği olayda, birçok vatandaşta mahsur kalan öğrencileri kurtarmaya çalıştı. Güçlükle tahliye edilen öğrenci ve öğretmenlere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.