''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı

"Katılımcıların, Kürt meselesinin en önemli sebepleri hakkında verdikleri yanıtlarda, kimlik talebi yüzde 19,2 ile en yüksek oranda ön plana çıkmıştır. Diğer sebepler ise sırasıyla siyasi faktörler yüzde 14,5, ayrımcılık yüzde 13,4, ayrı devlet kurma isteği yüzde 13, dış güçler yüzde 10, terör, kışkırtma ve rant yüzde 7,7 ve devlet politikaları yüzde 5,7 olarak ölçülmüştür.