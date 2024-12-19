''Kürt meselesini hangi parti çözer'' anketinin sonuçları açıklandı
Pek çok kamuoyu araştırma şirketi genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi anketlerini açıklarken, Spectrum House araştırma firması "Kürt meselesini hangi parti çözer" diye sordu. İşte anketin sonuçları...
Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi, 26 ilde, 25 Kasım- 3 Aralık tarihleri arasında, 18 yaş ve üzeri 2.028 katılımcı ile gerçekleştirdiği "Kürt Meselesi ile İlgili Algılar ve Siyasal Eğilimler" başlıklı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle:
"Katılımcıların, Kürt meselesinin en önemli sebepleri hakkında verdikleri yanıtlarda, kimlik talebi yüzde 19,2 ile en yüksek oranda ön plana çıkmıştır. Diğer sebepler ise sırasıyla siyasi faktörler yüzde 14,5, ayrımcılık yüzde 13,4, ayrı devlet kurma isteği yüzde 13, dış güçler yüzde 10, terör, kışkırtma ve rant yüzde 7,7 ve devlet politikaları yüzde 5,7 olarak ölçülmüştür.
Katılımcıların, “Kürt meselesini hangi parti çözer?” sorusuna verdikleri yanıtlarda, AK Parti yüzde 39 ile en yüksek oranı alırken, CHP yüzde 26,8, MHP yüzde 9,8 ve DEM Parti yüzde 8,4 olarak sıralanmıştır. Ayrıca, katılımcıların yaklaşık yarısı, iktidar bloku (AK Parti MHP) partilerinin Kürt meselesinin çözümünde daha etkin olacağına inanmaktadır.
Katılımcıların, “Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inanıyor musunuz?” sorusuna verdikleri yanıtlarda, yüzde 29,4’ü "hayır inanmıyorum" demiştir. Diğer bir deyişle, yaklaşık her üç katılımcıdan ikisi, Kürt meselesinin barışçıl bir şekilde çözülebileceğine inandığını ifade etmiştir.