Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evinde bahçesinde yangın çıktı. Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey'i Kenan Çoban da yangını söndürme çalışmlarına destek verdi.
Kaynak: DHA
Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.
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İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.
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Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
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Yangın söndürme çalışmalarına köyde bulunan oyuncu Kenan Çoban'da destek verdi. (DHA)
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