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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evinde bahçesinde yangın çıktı. Kurtlar Vadisi dizisinin Abdülhey'i Kenan Çoban da yangını söndürme çalışmlarına destek verdi.

Kaynak: DHA
Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti - Resim: 1

Bayramiç ilçesine bağlı Tongurlu köyünde bir evin bahçesinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi. 

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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti - Resim: 3

Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. 

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Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu Kenan Çoban yangına müdahale etti - Resim: 4

Yangın söndürme çalışmalarına köyde bulunan oyuncu Kenan Çoban'da destek verdi. (DHA)

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