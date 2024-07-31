Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri

Yayın, sarı ve aynalı sazan gibi balık türlerinin bulunduğu gölette yaşanan balık ölümleri bölgedeki yerleşim yerlerinde oturanlarda endişeye neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım yaparak, balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.