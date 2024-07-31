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  4. Kurtul Göleti'nde ekipleri harekete geçiren manzara

Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Kurtul Göleti'nde yaşanan toplu balık ölümleri tedirgin etti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerinin sıcaklık ve sudaki oksijen yetmezliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA
Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri - Resim: 1

Gemlik’te sabahın erken saatlerinde Kurtul Göleti'ne gidenler, gölet çevresi ve sazlıklarda çok sayıda ölü balık gördü. 

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Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri - Resim: 2

Yayın, sarı ve aynalı sazan gibi balık türlerinin bulunduğu gölette yaşanan balık ölümleri bölgedeki yerleşim yerlerinde oturanlarda endişeye neden oldu. Vatandaşlar, sosyal medya hesapları üzerinde paylaşım yaparak, balık ölümlerinin araştırılmasını istedi.

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Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri - Resim: 3

Gölde inceleme başlatan Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölü balıklar ve sudan numune aldı.

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Kurtul Göleti'nde toplu balık ölümleri - Resim: 4

Gölde yapılan ölçümde olumsuzluk tespit edilmediğini söyleyen yetkililer, ölümlerin sıcaklık ve sudaki oksijen yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. (DHA)

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