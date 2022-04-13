Kurumaya yüz tutmuş Avlan Gölü, yağışlarla yeniden hayat buldu
Yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tutan Antalya'nın Elmalı ilçesindeki Avlan Gölü, yağışlarla birlikte tekrar doldu.
Antalya`nın Elmalı ilçesine bağlı Göltarla ve Karamık mahalleleri sınırında bulunan 850 hektarlık Avlan Gölü, yaz aylarındaki kuraklıktan önemli ölçüde etkilendi.
Kıraç araziyi andıran ve suların çekilmesiyle çok sayıda balığın telef olduğu Avlan Gölü, kış aylarının yoğun yağışlı geçmesi ve karların erimesiyle yeniden su tutmaya başladı. 850 hektarlık alanının büyük bir kısmının suyla buluşmasıyla göl yeniden eski görüntüsüne kavuştu.
Göçmen kuşlar için yeniden önemli beslenme ve yumurtlama alanı haline gelen göl, foto safari için bölgeye gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçıların da ilgi odağı oldu.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Avlan Gölü`nün 1972-1976 döneminde tarım alanı oluşturmak amacıyla tahliye kanalları oluşturularak kurutulduğunu söyledi.