Kurusıkı silahla kuyumcu soygunu girişimi böyle bitti

Yaşadıklarını anları anlatan kuyumcu M.D., dükkanında eşi, yeğeni ve kardeşi ile birlikte çalıştığını ifade ederek, "Burası benim ekmek teknem ve ailem. Silahı gördüğüm için silah çektim. O arada zaten onu etkisiz hale getirdik. Burası bizim ekmek teknemiz. Ben burada eşimle yeğenimle kardeşimle çalışıyorum. Hem ekmek teknem hem de ailem. Burası bizim kırmızı çizgimiz. Kim hangi niyetle gelirse karşılığını alır. Kötü niyetle geldi. Böyle olmasaydı, yaşanmasaydı. Allah hiçbir esnaf arkadaşımıza yaşatmasın, göstermesin. Kötü bir şey. Ama en azından emniyetimiz hemen iki dakika içinde müdahale etti. Bize bile fırsat vermediler desem yeridir. Koşa koşa gelmişler Çok sağ olsunlar. Butondan önce zaten koşa koşa çıkmışlar ihbarı alınca. Emniyetimizden de, müdürümüzden de Allah razı olsun" diye konuştu.