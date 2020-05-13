Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

Yaş halinin kilosu 80- 150 lira arasında değişiyor. Biz kurutup satışını yapıyoruz. Kurutulmuş olarak kilosunu 800 liraya satıyoruz. Ürünü Fransa, Belçika, Almanya İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle mantar kültürünün yaygın olduğu Fransa'dan yoğun talep var" diye konuştu.