  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Mayıs 2020 09:01

Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

Denizli'nin Çameli ilçesinde baharda yetişen kuzugöbeği mantarı, yurt dışına açıldı. Şifalı olarak bilinen mantarın kilosu 800 liradan alıcı buluyor.

Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

Çameli ilçesinde girişimci İsmail Karaca, ilçede yetişen kuzugöbeği mantarını kurutup, ipe dizerek yurt dışına satmaya başladı. 

1/ 5
Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

Yöre halkı tarafından ormanlık alanlardan toplanan kuzugöbeği mantarının kilosunu 80 ila 150 lira arasında satın aldığını belirten Karaca, güneşte kurutma işleminden sonra ipe dizilen mantarların satışa hazır hale geldiğini söyledi.

2/ 5
Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

 Kurutulmuş kuzugöbeği mantarını 7 ülkeye ihraç ettiklerini anlatan Karaca, "Kuzugöbeği mantarı bahar mevsiminde ilçemiz için önemli bir gelir kaynağıdır. İlçede yaşayanlar, ormanlık alanlarda mantar toplar. 

3/ 5
Kurutulmuş kuzugöbeği mantarı, 800 liraya satılıyor!

Yaş halinin kilosu 80- 150 lira arasında değişiyor. Biz kurutup satışını yapıyoruz. Kurutulmuş olarak kilosunu 800 liraya satıyoruz. Ürünü Fransa, Belçika, Almanya İsviçre, Hollanda gibi ülkelere ihraç ediyoruz. Özellikle mantar kültürünün yaygın olduğu Fransa'dan yoğun talep var" diye konuştu.

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM