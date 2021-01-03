Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı
Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'ya ait TK-6220 sefer Boeing 777 tipi kargo uçağı saat 08.40'da Almatı seferini yapmak üzere havalandı.
Uçak havalandıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Olay sonrası uçağın burun ve gövde kısmında hasar meydana geldi.
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.