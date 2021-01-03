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  3. 03 Ocak 2021 17:02

Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Turkish Cargo'ya ait İstanbul Atatürk Havalimanı-Almatı seferini yapan uçak, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Turkish Cargo'ya ait TK-6220 sefer Boeing 777 tipi kargo uçağı saat 08.40'da Almatı seferini yapmak üzere havalandı.

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Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Uçak havalandıktan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Olay sonrası uçağın burun ve gövde kısmında hasar meydana geldi.

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Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek acil iniş izin istedi.

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Havada panik anları! Kuş sürüsüne çarpan uçak acil iniş yaptı

Boeing 777 tipi uçak yakıt boşatmak için havada tur attı. Yakıt boşaltan uçak daha sonra Atatürk Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçak seferden alınarak bakım için hangara çekildi.

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