Kuşadası sahilinde acı manzara: İki haftada 8 kayıp

'KENDİ TÜRLERİNDE ÖNEMLİ BİREYLERİ KAYBETTİK'

Kuşadası Körfezi’nin denizel biyoçeşitlilik açısından zengin olduğuna dikkat çeken Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, “İlçede trol ağları nedeniyle deniz kaplumbağaları ölmeye devam ediyor. Son bulduğumuz deniz kaplumbağası ile birlikte 2 haftada 5’i yeşil deniz kaplumbağası, 3’ü de caretta caretta olmak üzere nesli tehlike altında olan toplam 8 bireyi kaybettik. Bölgemizde bir an önce trol avcılığının yasaklanması gerekiyor" diye konuştu. (DHA)