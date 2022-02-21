Kuşadası sahilinde ölü yunus ile deniz kaplumbağası bulundu

'GEREKLİ DUYARLILIĞI GÖSTERMEK ZORUNDAYIZ'

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp boğularak öldüğünü tahmin ediyoruz. Bölgemizdeki deniz memelilerinden olan yunuslar, Caretta Caretta ve Chelonia Mydas gibi deniz kaplumbağaları ile aynı kaderi paylaşıyor. Deniz ekosistemi için çok önemli olan bu hassas türlerin korunmasında gerekli duyarlılığı göstermek zorundayız" diye konuştu. (DHA)