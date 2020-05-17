Kuşadası'nda termometreler 40 dereceyi gösterdi

Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği Kuşadası'nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alan Atatürk Bulvarı ile İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı boş kalırken ilçenin dünyaca ünlü mavi bayraklı plajı Kadınlar Denizi kumsalı ile Yavansu ve Karaova mahallerinde bulunan plajlarda bazı vatandaşların yasak olmasına rağmen denize girip güneşlendiği görüldü. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli bekçiler ise denize giren vatandaşlara uyarılarda bulunarak evlerine dönmelerini istedi.