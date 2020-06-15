Kuşadası'nda heyecanlandıran keşif

Kuşadası'nda doğal ortamda yetişen yeni bir tülüşah alanı bulunmasının çok önemli olduğunu belirten Sürücü, "Yaptığımız incelemede tülüşahların yetiştiği bölgenin toprak yapısının killi ve kireçli olduğunu gördük. Tülüşahların yerinde korunması ve çevresinde gerekli peyzaj ile tanıtım çalışmalarının yapılması için Kuşadası Belediyesi bölgeyi koruyacak" diye konuştu.