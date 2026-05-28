Kutsal topraklara giden Londra Belediye Başkanı hacı oldu
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, 2026 hac döneminde Mekke'ye giderek hac farizasını yerine getirdi. Milyonlarca Müslümanla bir arada olmanın kendisi için "gurur ve büyük bir nimet" olduğunu ifade etti.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın Belediye Başkanı Sadiq Khan (Sadık Han), 2026 hac döneminde kutsal topraklara giderek hac ibadetini gerçekleştirdi. Haber3.com dış haberler servisinin edindiği bilgilere göre; Mekke'deki bu manevi yolculuk, hem İngiltere'de hem de İslam dünyasında büyük bir yankı uyandırdı.
Hac farizasını yerine getirmesinin ardından kişisel sosyal medya hesapları üzerinden duygularını kamuoyuyla paylaşan Sadık Han, dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca Müslümanla Mekke'de bir arada bulunmanın kendisi için çok derin ve duygusal bir tecrübe olduğunu vurguladı.
Başarılı siyasetçi, bu kutsal yolculuğu hayatındaki en büyük "gurur ve büyük bir nimet" sözleriyle tanımladı.
Hac ibadetini tamamlamasıyla eş zamanlı olarak tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı da kutlayan bir tebrik mesajı yayınlayan Han, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.