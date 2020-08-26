Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!
Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.
Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.
Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.
Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.