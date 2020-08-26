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  3. 26 Ağustos 2020 08:35

Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!

Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.

Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!

Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından öyle bir şey çıktı ki onu kurtarmaya gelenler bile şaştı kaldı.

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Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!

Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.

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Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!

Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.

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Kütüğe bastığını sandı hayatının şokunu yaşadı!

100 kilogramlık yılan, adamın bileklerini sıkmaya başladı. Durumu fark eden 6 balıkçı arkadaşı hemen yardıma koştu. Bir yandan pitonun ağzını tutarak ısırmasını engellediler, diğer yandan da hayvanın arkadaşlarının bacağını un ufak etmesini önlediler.

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