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Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı

Konya'nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü'nün donması ile kıyıdaki balıkçı tekneleri buz tuttu. Donan gölde balıkçılar, teknelerini traktör ile kurtarma çalışması yapıyor.

Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı - Resim: 1

Konya`nın Yalıhüyük ilçesindeki Suğla Gölü`nün donması ile kıyıdaki balıkçı tekneleri buz tuttu. 

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Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı - Resim: 2

Donan gölde balıkçılar, teknelerini traktör ile kurtarma çalışması yapıyor. 

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Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı - Resim: 3

Tekne sahibi Memiş Keleş, gazetecilere, büyük bir uğraş sonucu teknesini buzların arasından kurtardığını söyledi. 

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Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı - Resim: 4

Yoğun kar yağışı sonrası ilçede hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştüğünü anlatan Keleş, "Göldeki buzlanma sonucu balıkçı teknelerimiz buzlar arasında kaldı. Tekneye daha fazla zarar vermemesi için önce buzları kırdık daha sonra da traktörle kanal kenarına çıkarttık." diye konuştu. 

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