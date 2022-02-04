Kutuplar değil, Türkiye! Balıkçı tekneleri buzda mahsur kaldı

Yoğun kar yağışı sonrası ilçede hava sıcaklığı eksi 30 dereceye kadar düştüğünü anlatan Keleş, "Göldeki buzlanma sonucu balıkçı teknelerimiz buzlar arasında kaldı. Tekneye daha fazla zarar vermemesi için önce buzları kırdık daha sonra da traktörle kanal kenarına çıkarttık." diye konuştu.