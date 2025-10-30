Kuvayımilliye’nin şehri Balıkesir'de Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Kuvayımilliye’nin evlatlarıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söylerken herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. “Her zaman ‘Balıkesir benim ailem’ diyorum” diyen Akın, “Bize emanet edilen Cumhuriyet’e Balıkesir olarak sahip çıkıyoruz. 15 Mayıs’ta İzmir işgal ediliyor, 16 Mayıs’ta yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit’te bir araya geliyor. Ve bir direniş başlatıyorlar. Düşmana ilk kurşun da, son kurşun da Balıkesir’de atılıyor. Onun için Balıkesir, Atatürkçüdür. Balıkesir, Cumhuriyetçidir. Balıkesir Kuvayımilliyecidir. Balıkesir’de ayrımcılık, ötekileştirme, uzaklaştırma olmaz. Balıkesir’de kucaklaşma, birlik ve beraberlik olur. Kimseyi ayırmadan Balıkesir’in tüm fertleri ailemdir. Tek bir amacım var: Bu ailenin hayırlı evladı olmak. Dünümüzün, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olan Cumhuriyet’imizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Emanete sahip çıkıyoruz. Çünkü biz Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Çünkü biz Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız.” diye konuştu.