Kuvayımilliye’nin şehri Balıkesir'de Cumhuriyet coşkusu
Kuvayımilliye’nin başşehri Balıkesir’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yıldönümü coşkuyla kutlandı. On binlerce vatandaşın katıldığı “Cumhuriyet Yürüyüşü” duygu dolu anlara sahne olurken şehrin sokaklarında “Ne mutlu Türk’üm diyene! Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz!” sloganları atıldı.
Balıkesir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet’in kuruluşunun 102. yılı vesilesiyle düzenlenen “Cumhuriyet Yürüyüşüne” on binlerce Balıkesirli katıldı. Atatürk Anıtı’ndan başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.
Cadde ve sokakları kırmızı beyaza boyayan on binlerce Balıkesirli hep bir ağızdan “Mustafa Kemal’in askerleyiz!” sloganları attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kadın Bando Takımı öncülüğünde İzmir Marşı’na hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Bayram sevincinin şehrin her köşesine yayıldığı programda unutulmaz anlar yaşandı. Balıkesirspor takımı da yürüyüşe katılarak Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu.
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve eşi Arbil Akın’ın katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, DP Balıkesir İl Başkanı Işın Gümüşyay, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, BBB Genel Sekreteri Naki Çetin, BBB Başkan Vekili Ferit Gündoğdu, Balıkesirspor Başkanı Volkan Altınöz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, vatandaşlar ve basın mensupları katıldı. Ellerinde bayraklarla birlikte yürüyen on binlerce Balıkesirli, sokakları kırmızı beyaza boyadı. Birlik ve beraberliğin şehri Balıkesir’de unutulmaz anlar yaşanırken sokaklarda dayanışma ruhu doruğa çıktı.
Cumhuriyet Meydanı’nda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümünde Kuvayımilliye’nin evlatlarıyla bir arada olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu söylerken herkesin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. “Her zaman ‘Balıkesir benim ailem’ diyorum” diyen Akın, “Bize emanet edilen Cumhuriyet’e Balıkesir olarak sahip çıkıyoruz. 15 Mayıs’ta İzmir işgal ediliyor, 16 Mayıs’ta yiğit Balıkesirliler Alaca Mescit’te bir araya geliyor. Ve bir direniş başlatıyorlar. Düşmana ilk kurşun da, son kurşun da Balıkesir’de atılıyor. Onun için Balıkesir, Atatürkçüdür. Balıkesir, Cumhuriyetçidir. Balıkesir Kuvayımilliyecidir. Balıkesir’de ayrımcılık, ötekileştirme, uzaklaştırma olmaz. Balıkesir’de kucaklaşma, birlik ve beraberlik olur. Kimseyi ayırmadan Balıkesir’in tüm fertleri ailemdir. Tek bir amacım var: Bu ailenin hayırlı evladı olmak. Dünümüzün, bugünümüzün ve yarınımızın teminatı olan Cumhuriyet’imizin 102. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Emanete sahip çıkıyoruz. Çünkü biz Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleriyiz. Çünkü biz Ulu Önder’imiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız.” diye konuştu.