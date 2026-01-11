Kuvvetli fırtına duvarı yıktı; 10 otomobil kağıt gibi ezildi
Bursa’da şiddetli lodosun etkisiyle çöken duvar, boş alana park edilen 10 aracın üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, araçlar hasar gördü.
Kaynak: DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi 1. Asil Sokak’ta lodosun etkisiyle duvar çöktü. Kentte dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı kent merkezinde 75, ilçelerde ise 105,5 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle binaların çatıları uçtu, park halindeki araçlar savruldu.
1 / 8
Yıldırım İlçesi Arabayatağı Mahallesi 1’inci Asil Sokak’ta bulunan boş bir alandaki bahçe duvarı ise fırtınanın şiddetiyle park halindeki araçların üzerine devrildi, 7 otomobil, 2 kamyonet ve bir otobüste hasar meydana geldi.
2 / 8
Olayla ilgili inceleme başlatılırken, bölgede güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, lodos nedeniyle riskli yapı ve duvarlara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
3 / 8
4 / 8