  4. Kuvvetli fırtına iskelede çalışan işçileri denize uçurdu; ölü ve yaralılar var!

Kuşadası'nda iskelede çalışma yaparken fırtınayla birlikte dalgaların şiddetiyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası iilçesi Kadınlar Denizi mevkiinde bir otelin önündeki iskelede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü. 

Fırtına sırasında oluşan dalgalar sonrasında iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler denize düşen A.K., M.D. ve İ.D.'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler A.K.(26) ve M.D.'yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. 

