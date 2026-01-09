Kuvvetli fırtına iskelede çalışan işçileri denize uçurdu; ölü ve yaralılar var
Kuşadası'nda iskelede çalışma yaparken fırtınayla birlikte dalgaların şiddetiyle denize düşen 3 işçiden 1'i hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Olay, akşam saatlerinde Aydın'ın Kuşadası iilçesi Kadınlar Denizi mevkiinde bir otelin önündeki iskelede meydana geldi.
1 / 9
Edinilen bilgiye göre, olumsuz hava şartlarına rağmen yapılan iskele çalışması büyük bir faciaya dönüştü.
2 / 9
Fırtına sırasında oluşan dalgalar sonrasında iskeleden denize düşen 3 işçi uzun süre denizde mahsur kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
3 / 9
Olay yerine gelen ekipler denize düşen A.K., M.D. ve İ.D.'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler A.K.(26) ve M.D.'yi (22) denizden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.
4 / 9