Kuvvetli fırtınanın vurduğu Kayseri'de rüzgar söktüğü kamelyayı bozmadan yola koydu

Öte yandan Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden kuvvetli rüzgar uyarısı yapılarak vatandaşların dikkatli olması istenmişti. Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verilmişti; "Rüzgarın, Güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli eseceği beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve karbonmonoksit kaynaklı zehirlenmeler, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."