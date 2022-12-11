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  4. Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı

Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu.

Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı - Resim: 1

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu. 

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Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı - Resim: 2

Kemalpaşa ilçesinde başlayan kuyruk toplam 8 kilometreye ulaştı. 

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Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı - Resim: 3

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tır yoğunluğunun 'geçiş belgesi’ (dozvola) kaynaklı olduğunu belirtti.

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Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı - Resim: 4


Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu. 

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