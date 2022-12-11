Kuyruk 8 km'yi aştı! Karadeniz'de kabusun fotoğrafı
Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu 8 kilometreyi buldu.
Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda tır kuyruğu oluştu.
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Kemalpaşa ilçesinde başlayan kuyruk toplam 8 kilometreye ulaştı.
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Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tır yoğunluğunun 'geçiş belgesi’ (dozvola) kaynaklı olduğunu belirtti.
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Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sağlı sollu yol kenarına park eden tırlar, trafiğin de aksamasına sebep oldu.
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