Kuyumcu test edip satın aldığı düşük ayar altınla dolandırıldı
İstanbul'da kuyumcunun mihenk taşı testini yapıp 22 ayar altın olarak 159 bin liraya satın aldığı bilekliğin, 18 ayar olduğu altın eritilince ortaya çıktı.
Kaynak: DHA
Olay, 16 Mayıs'ta Büyükçekmece'deki kuyumcuda meydana geldi.
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İddiaya göre, paraya ihtiyacı olduğunu ve çocuğunun hastanede olduğunu söyleyen kadın, 22 ayar olarak belirttiği altın bilekliğini satmak istedi.
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Kuyumcu, mihenk taşıyla test ettiği bilekliğin 22 ayar olduğu belirleyerek müşterisine 159 bin lira ödedi.
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Daha sonra eritme işlemi için atölyeye gönderilen bilekliğin 18 ayar olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemede, altının özel kimyasal maddeyle kaplanarak ayarının olduğundan yüksek gösterildiği belirlendi.
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