Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları, kameraya yansıdı.
Olay, saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların ‘kırmızı alarm’ tuşuna da basmalarını engelledi.
Soyguncular, vitrinde bulunan altınları çantaya doldurdu. Çalışanlara ‘kasayı açın’ deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı.
Soyguncuların altınları çaldığı ve ellerindeki silahı etrafa doğrultarak sokakta koştukları anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, soyguncuların çaldığı içi bir miktar altın dolu çanta ve olayda kullanılan 2 silah, polis tarafından kanyon bölgesinde bulundu.