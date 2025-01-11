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Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüzü kar maskeli 3 kişi, ellerindeki tabancayla iş merkezinde bulunan kuyumcuya girerek 20 kilograma yakın altını çalarak kaçtı. Soygun ve soyguncuların sokakta koşarak kaçmaları, kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar - Resim: 1

Olay, saat 17.40 sıralarında Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi, Sadri Artunç Caddesi üzerindeki Ata İş Merkezi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iş merkezine gelen yüzü kar maskeli 3 kişi, tabanca ile kuyumcu dükkanına girdi. Kuyumcu çalışanlarına tabanca çeken soyguncular, cep telefonlarını toplayıp, çalışanların ‘kırmızı alarm’ tuşuna da basmalarını engelledi.

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Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar - Resim: 2

Soyguncular, vitrinde bulunan altınları çantaya doldurdu. Çalışanlara ‘kasayı açın’ deseler de kasayı açtıramayan soyguncular, daha sonra hızla kaçtı.

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Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar - Resim: 3

Soyguncuların altınları çaldığı ve ellerindeki silahı etrafa doğrultarak sokakta koştukları anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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Kuyumcuda ünlü Netflix yapımını hatırlatan operasyon: Kilolarca altını böyle çaldılar - Resim: 4

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir kuyumcuyu soyan şüphelileri yakalama çalışmaları sürerken, soyguncuların çaldığı içi bir miktar altın dolu çanta ve olayda kullanılan 2 silah, polis tarafından kanyon bölgesinde bulundu.

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