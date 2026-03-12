Kuyumcudaki kaşla göz arasındaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı

Operasyon sırasında sadece altınlar değil, hırsızın kullandığı suç aletleri ve delil niteliğindeki eşyalar da ele geçirildi:

Çalınan Altınlar: 1 altın kemer, 1 altın gerdanlık ve çeşitli ebatlarda ziynet eşyaları.

Silah ve Mühimmat: 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör.

Delil Kıyafetler: Hırsızlık anında üzerinde olduğu belirlenen mont, kazak ve ayakkabı.