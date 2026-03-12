Kuyumcudaki kaşla göz arasındaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı
Şanlıurfa'da bir kuyumcuda meydana gelen faili meçhul hırsızlık olayı çözülürken yakalanan şüpheli mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anına dair güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık anı, iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı. Altınlara birlikte yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hırsızlık anını saniye saniye kaydeden iş yeri ve çevre kameralarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan analizler neticesinde olayı gerçekleştiren ismin E.D. olduğu tespit edildi.
JASAT ekiplerinin operasyonuyla kıskıvrak yakalanan şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda çalınan altınlar bulundu.
Operasyon sırasında sadece altınlar değil, hırsızın kullandığı suç aletleri ve delil niteliğindeki eşyalar da ele geçirildi:
Çalınan Altınlar: 1 altın kemer, 1 altın gerdanlık ve çeşitli ebatlarda ziynet eşyaları.
Silah ve Mühimmat: 1 adet tabanca ve 1 adet şarjör.
Delil Kıyafetler: Hırsızlık anında üzerinde olduğu belirlenen mont, kazak ve ayakkabı.