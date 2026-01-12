Kuyumcudan 6 kilo altın ve 1 milyon TL para çalan hırsızdan ''pes'' dedirten savunma

Ağabeyinin dükkanından aldığı İngiliz anahtarı ile asma kilidi kırıp kepengi açarak içeri girdiğini söyleyen B.Ö., “Önce çekmeceleri kontrol ettim. Bir çekmecede nakit para olduğunu gördüm. Deste halindeki bu paraları aldım. Diğer çekmeceleri kontrol ettiğimde herhangi bir altın göremedim. Ancak bir çekmecede kasa anahtarı olduğunu gördüm. Bu anahtar ile kasayı açtım. Kasadaki gram, çeyrek, Cumhuriyet altını, bilezik ve külçe altın şeklindeki altınları alarak orada bulduğum bir poşetin içerisine doldurdum. Zincir şeklindeki altınları, kolye ve künyeleri ise almadım. Sonrasında kuyumcudan çıkarak doğrudan ikametime gittim. İkametime vardığımda biraz düşündüm. Araba alma fikrine vardım” dedi.