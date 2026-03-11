Kuyumcukent'teki uzun namlulu silahlarla 20 milyon TL'lik soygunda çok sayıda gözaltı var!
İstanbul Bahçelievler'de, Türkiye'nin en büyük altın ve mücevherat merkezlerinden biri olan Kuyumcukent'te uzun namlulu silahlarla gerçekleştiren silahlı soygun saniye saniye kameralara yansıdı. Saldırganların 20 milyon TL'lik soygunu sadece 60 saniye sürmüştü... Yaklaşık 20 milyon liranın çalındığı soygunla ilgili operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Bahçelievler'deki Kuyumcukent AVM'de gerçekleşen ve adeta bir film sahnesini aratmayan silahlı soygun olayıyla ilgili emniyet güçleri tarafından düzenlenen operasyonda önemli mesafe katedildi. 9 Mart Pazartesi günü saat 07.22 sularında gerçekleştirilen saldırının failleri oldukları belirlenen 8 şüpheli, emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Olay günü 7 kişilik silahlı grup, AVM'nin kapalı otoparkına uzun namlulu silahlarla baskın düzenlemişti. Güvenlik zafiyetinden yararlanan zanlılar, yaklaşık 20 milyon liralık nakit parayı hızla kendi araçlarına yükleyerek olay yerinden uzaklaşmıştı.
Olayın hemen ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından oluşturulan özel ekip, çevredeki güvenlik kameralarını ve kaçış güzergahlarını dakika dakika inceledi. Yapılan çapraz sorgular ve teknik takipler sonucunda, soygunla bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürerken, çalınan 20 milyon liranın akıbetine dair de arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Olayla bağlantılı olabilecek diğer şahısların da tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, emniyet birimleri çok yönlü soruşturmasını sürdürüyor.