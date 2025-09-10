Kuyumcularda altın alım satımında yeni dönem başladı

Vatandaşlara eski tarihli altın almamalarını tavsiye eden Başman, "Vatandaşlarımız tasarruf veya hediye için mutlaka yeni tarihli ürün alsınlar. Ellerinde eski tarihli ürünler olanlar vardır. Bunları da istedikleri zaman maddi bir kayıpları olmadan bunları bozdurabilirler. Ellerindeki altınlar yine altındır ama bundan sonraki alışverişlerinde yeni tarihli ürün alsınlar. Operasyonlar yapıldı ve bizler de hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı korumak için böyle bir uygulamaya geçtik" diye konuştu. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na da durumu bildirdiklerini ve şikayetçi olduklarını anlatan Başman, "Piyasaya bu altınları süren şahısları tanımıyoruz. Böyle piyasayı manipüle eden bir kesim var. Bu şahıslar için Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. Sayın başsavcımız da konuyla yakından ilgileneceğini belirtti. Piyasayı tamamen bunlardan temizleyeceğiz" şeklinde konuştu.