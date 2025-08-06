Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti
Antalya'da elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasbettikten sonra aynı gün yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, "Param bitmişti, ihtiyacım olduğu için aldım" dediği öğrenildi.
Kaynak: İHA
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi.
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Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs, içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.
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Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.
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