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Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti

Antalya'da elindeki bıçakla kuyumcuya girip 18 bileziği gasbettikten sonra aynı gün yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ifadesinde, "Param bitmişti, ihtiyacım olduğu için aldım" dediği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti - Resim: 1

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Aktoprak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı üzerindeki Hüseyin T.'ye ait kuyumcu dükkanında meydana geldi. 

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Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi, kuyumcunun yanında bulunan pastaneye geldi. 

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Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti - Resim: 3

Bir süre burada oturan ve kuyumcunun boş anını bekleyen şahıs, içeride işletme sahibinden başka kimsenin olmadığından emin olduktan sonra harekete geçti.

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Kuyumcuyu soyan hırsızın savunması ''pes'' dedirtti - Resim: 4

Kuyumcuya giren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkartarak Hüseyin T.'den tezgahta bulunan altınları istedi. Paniğe kapılan işletme sahibinden yaklaşık 600 bin TL değerindeki 18 adet bilezik ile bir miktar parayı alan şahıs hızla uzaklaştı.

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