Kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. H.I.'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.I.'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, E.I. ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası E., ağabeyi E. ve kuzeni N.I.'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.