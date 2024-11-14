Kuzen cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
Adana'da galerici E.I.'nın kuzeni H.I'yı trafikte tabancayla vurarak öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 11 Kasım'da saat 08.30 sıralarında İmamoğlu ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Osman Tatar Caddesi'nde meydana geldi. Otomobili ile seyreden galerici E.I., borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu, galerici kuzeni H.I.'ın kullandığı otomobili gördü.
Otomobilden inip, belinden çıkardığı tabancayla kuzenine defalarca ateş eden E.I. daha sonra koşarak uzaklaştı. Ağır yaralı halde otomobiliyle hastaneye giden H.I., kurtarılamadı.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. H.I.'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi. İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.I.'ın Ceyhan ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler, E.I. ile olayla bağlantılı oldukları iddia edilen babası E., ağabeyi E. ve kuzeni N.I.'ı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
DEFALARCA ATEŞ ETTİ
Diğer yandan E.I.'ın, kuzeni H.I.'ı tabancayla vurduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına e yansıdı. Görüntülerde; H.I.'ın kullandığı otomobilin önüne geçerek aracını durduran E.I.'ın inerek sürücü koltuğundaki kuzenine defalarca ateş edip kaçtığı, ağır yaralı H.I.'ın da hastaneye gitmek için otomobille ilerlediği görüldü.