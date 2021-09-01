Kuzeniyle evlenmek istemeyen genç kadını sokak ortasında öldürdü
Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşayan 30 yaşındaki kadın kuzeniyle evlenmek istemeyince sokak ortasında öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı Enformasyon Direktörü Tüm General Saad Maan, yaptığı açıklamada olayla ilgili birçok kişinin gözaltına alındığını söyledi, fakat gözaltına alınan kişilerin isimlerini açıklamadı.
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Cinayet anına ait görüntüler emniyet tarafından yayınlandı. Yerel kaynaklar, Nourzan'ın 13 yaşındayken evlendirildiğini bildirdi.
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Talihsiz kadın boşanınca amcası kendisini oğluna istedi. Kuzeni ile evlenmek istemediği için tehdit edilen Nourzan, sosyal medya hesabından kendini güvende hissetmediğini söylemişti.
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