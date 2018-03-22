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  3. 22 Mart 2018 11:05

Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

TSK, resmi Twitter hesabından Kuzey Irak'ın Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin ilk kez fotoğraflar paylaştı.

Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

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Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.


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Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.


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Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

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