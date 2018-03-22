Kuzey Irak operasyonundan ilk kareler

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ETKİSİZ HALDE



Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi. TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.





