Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü
Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) ortaya çıktı. Kuzey Işıkları, aralarında Türkiye'nin de olduğu birçok ülkeden izlendi.
Kaynak: AA
ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005`ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceği duyurulmuştu. Güneş'teki patlamanın ardından Trabzon'da görülen Kuzey Işıkları kameralara yansıdı.
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Öte yandan Kuzey Işıkları'nın görüldüğü tek yer Türkiye değildi. İşte Slovakya, Hollanda, Amerika, Danimarka, Ukrayna ve Çekya'dan objektiflere yansıyan o büyüleyici anlar...
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