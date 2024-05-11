Kuzey Işıkları Türkiye'den de görüldü

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından yapılan açıklamada, Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı 2005`ten bu yana ilk kez bu şiddette "Jeomanyetik Fırtına" yaşanabileceği duyurulmuştu. Güneş'teki patlamanın ardından Trabzon'da görülen Kuzey Işıkları kameralara yansıdı.