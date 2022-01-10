Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı

1972 yılında Donanma Komutanı Ora. Kemal Kayacan tarafından kurulan ve 1974 yılında yapilan Kıbrıs Barış Harekatında büyük başarı göstererek Kuzey Kıbrıs’ı sayelerinde aldığımız ve şimdilerde Tugay haline gelen Amfibi Alayı’nın

9 Ocak 2022’de Edirnekapı Şehitliğinde Kayacan’ın mezari başında anma töreni vardı.