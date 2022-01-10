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Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı

Bundan 30 yıl önce 3 terörist tarafından İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu şehit edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan ve Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanları Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı.

Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı - Resim: 1

1972 yılında Donanma Komutanı Ora. Kemal Kayacan tarafından kurulan ve 1974 yılında yapilan Kıbrıs Barış Harekatında büyük başarı göstererek Kuzey Kıbrıs’ı sayelerinde aldığımız ve şimdilerde Tugay haline gelen Amfibi Alayı’nın
9 Ocak 2022’de Edirnekapı Şehitliğinde Kayacan’ın mezari başında anma töreni vardı.

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Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı - Resim: 2

Leventler Dayanışma Derneği Yonetim Kurulu Başkanı E. Dz. Piyade Alb. Aziz Doğan başkanlığında Şehit Oramiral Kayacan’ın mezari basında toplandı.

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Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı - Resim: 3

Törende kızı Fatoş Kayacan Hataylı ve torunu Hatice Hataylı ile Amfibi Alay’in komutanı Kıbrıs Gazisi E. Dz. Alb. Neşet İkiz de bulunuyordu.

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Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı - Resim: 4
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