Kuzey Kıbrıs Harekatı'nın kahramanları unutulmadı
Bundan 30 yıl önce 3 terörist tarafından İstanbul'da uğradığı saldırı sonucu şehit edilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Kemal Kayacan ve Kuzey Kıbrıs Barış Harekatı'nın kahramanları Edirnekapı Şehitliği'nde anıldı.
1972 yılında Donanma Komutanı Ora. Kemal Kayacan tarafından kurulan ve 1974 yılında yapilan Kıbrıs Barış Harekatında büyük başarı göstererek Kuzey Kıbrıs’ı sayelerinde aldığımız ve şimdilerde Tugay haline gelen Amfibi Alayı’nın
9 Ocak 2022’de Edirnekapı Şehitliğinde Kayacan’ın mezari başında anma töreni vardı.
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Leventler Dayanışma Derneği Yonetim Kurulu Başkanı E. Dz. Piyade Alb. Aziz Doğan başkanlığında Şehit Oramiral Kayacan’ın mezari basında toplandı.
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Törende kızı Fatoş Kayacan Hataylı ve torunu Hatice Hataylı ile Amfibi Alay’in komutanı Kıbrıs Gazisi E. Dz. Alb. Neşet İkiz de bulunuyordu.
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