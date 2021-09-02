Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un son hali

Bazı uzman isimler Kim'in zayıflamasının, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını ve kötü hasat nedeniyle ekonomik kriz içindeyken halktan sempati toplamaya yönelik bir girişim olduğunu belirtirken dünyanın en kapalı toplumu olan Kuzey Kore'de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandığı söyleniyor.