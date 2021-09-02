Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un son hali
Uzak Doğu'dan dünyaya sık sık kafa tutan Kim Jong Un, yeni kareleriyle tekrar gündeme bomba gibi düştü.
Daha önce kiloları nedeniyle sağlık sorunları yaşayan Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'da ilgi çekici bir değişim gözleniyor.
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Kim'in zayıflamak için mide kelepçesi taktırdığı da söyleniyor.
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Bazı uzman isimler Kim'in zayıflamasının, Kuzey Kore, Kovid-19 salgını ve kötü hasat nedeniyle ekonomik kriz içindeyken halktan sempati toplamaya yönelik bir girişim olduğunu belirtirken dünyanın en kapalı toplumu olan Kuzey Kore'de liderin kilosu hakkında dedikodu yapılması yasaklandığı söyleniyor.
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SAĞLIĞI YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Ancak Kuzey Kore'nin genç liderinin sağlığı kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.
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