Kuzey Kore lideri yanından ayırmıyor! Kim bu takım elbiseli kadın?
Dünyanın en dışa kapalı ülkesi Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un’un yanından ayrılmayan bir kadın dikkatleri üzerine çekti. 40'lı yaşlarında olduğu tahmin edilen gizemli kadının kimliğiyle ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Kimliği henüz açıklanmayan kadın geçen hafta büyük bir açık hava konseri sırasında Kuzey Kore liderinin yanındaydı. Ayrıca, Kim'in nükleer silahlardan asla vazgeçmeyeceğine yemin ettiği Yüksek Halk Meclisi'ne yaptığı bir konuşmada aynı kadın belge taşırken görüldü.
Kuzey Kore'nin sıkı bir şekilde kontrol edilen devlet medyası, kadını bazen Kim'in yanında, bazen de arka planda gösteren fotoğrafları veya videoları aylardır yayınlıyor, ancak onun ismini asla açıklamadı.
ABD merkezli web sitesi NK News, “Genellikle, Kuzey Kore liderinin her zaman telefon, sigara veya ilaç gibi ihtiyaç duyduğu eşyaları içeren bir el çantası taşırken görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.
KIZ KARDEŞİ OLABİLİR
Diğer taraftan, kadının 30'lu veya 40'lı yaşlarında olduğu ve Kim'in akrabalarından biri olabileceği tahmin edildi Kuzey Kore liderinin, her ikisi de 1970'lerde doğan Kim Sol-song ve Kim Chun-song adında en az iki üvey kız kardeşi olduğu düşünülüyor.
NK News, Kim’in ablası Kim Sol-song'un "perde arkasında parti liderliğinde aktif olarak kalmış" olabileceğini söyledi. Kim Chun-song hakkında ise çok az şey biliniyor.