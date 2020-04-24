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  3. 24 Nisan 2020 13:32

Kuzey Kore liderinin ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı. Kim'in ailesi için inşa ettiği Hyang San Kliniği'nin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi malzemelerle donatıldığı belirtildi. Ameliyata giren doktorun Almanya'da eğitim programlarına katıldığı belirtildi.

Kuzey Kore liderinin ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Kapalı bir rejim olması nedeniyle dünyanın en çok merak ettiği ülkelerden biri Kuzey Kore. Son olarak Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un'un kalp ameliyatı olduğu biliniyor ancak hastalığı ve sağlık durumuyla ilgili detaylar sır gibi saklanıyor.

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Kuzey Kore liderinin ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Güney Kore'ye sığınan Kuzey Korelilerin ülkelerinden haber vermek için kurduğu "Daily NK" internet sitesi, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in ameliyatı ve sağlık durumuyla ilgili yeni iddialar ortaya attı. "Daily NK" da yer alan haberde, Kuzey Kore lideri Kim'in ailesi için özel inşa edilen Hyang San Kliniği hakkında bilgi verildi.

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Kuzey Kore liderinin ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim'in kısa süre önce kalp ameliyatı olduğu klinik başkent Pyongyang'ın 120 kilometre kuzeyinde bulunuyor. Kim ailesi burada yaşıyor. Şimdiki liderin babası Kim Jong-il'in babası 1994 yılında kalp yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Dönemin lideri Kim Jong-il babası Kim Jong-sung'un başkent Pyongyang'daki hastaneye yetiştirilemediği için yaşamını yitirdiği sonucuna vardı. Kim Jong-il ailenin kullanması için özel bir hastanenin inşa edilmesine onay verdi.

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Kuzey Kore liderinin ameliyatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kalp ameliyati olduğu hastane de burası. Hastanenin Almanya ve Japonya'dan getirilen son teknoloji tıbbi araç ve gereçlerle donatıldığı iddia ediliyor. Hastanedeki doktorların eğitim için sürekli yurtdışına gönderildiği de belirtiliyor.

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