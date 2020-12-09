Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden şok tehdit: Bedelini ödeyecekler
Kuzey Kore'de hiç koronavirüs vakasına rastlanmadığı iddiasına inanmayan Güney Kore Dışişleri Bakanı'na, Kuzey Kore lideri Kim'in hem kız kardeşi hem de başdanışmanı olan Kim Yo-jong'dan tepki geldi.
Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmışken Kuzey Kore ülkede Kovid-19 vakası olmadığı yönündeki iddiasında ısrarcı olmaya devam ediyor. Ancak Güney Kore'den gelen sözler iki düşman ülke arasında yeni ve büyük bir krize yol açacak gibi görünüyor.
Dünya genelinde Kovid-19 salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 68 milyon 568 bini geçerken, virüs nedeniyle 1 milyon 563 bin 133 kişi hayatını kaybetti. Kuzey Kore ise sınır komşusu Güney Kore'de görülen vakalara rağmen kendi ülkesinde vaka görülmediği konusunda ısrarcı.
Kuzey Kore, küresel salgından korunmak için 30 Ocak tarihinde dış dünya ile bütün irtibatını kesmişti. 30 Ocak tarihinden sonra çok az kişinin ülkeye giriş çıkış yapabildiği biliniyor. Ülkede neler olup bittiği ise tam bir muamma.