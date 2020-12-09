Kuzey Kore liderinin kız kardeşinden şok tehdit: Bedelini ödeyecekler

Koronavirüs salgını tüm dünyaya yayılmışken Kuzey Kore ülkede Kovid-19 vakası olmadığı yönündeki iddiasında ısrarcı olmaya devam ediyor. Ancak Güney Kore'den gelen sözler iki düşman ülke arasında yeni ve büyük bir krize yol açacak gibi görünüyor.

