Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun toplantısında, Güney Kore'ye yönelik askeri eylem planlarının durdurulmasına karar verildi.
Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un video konferans yoluyla başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun hazırlık toplantısında Güney Kore'ye askeri harekat planlarını durdurmaya karar verdiği belirtildi.
Toplantıda, "ülkenin savaş caydırıcılığının daha da güçlendirilmesi için alınan tedbirler" de dahil olmak üzere önemli askeri politika gündem maddelerinin incelendiği kaydedildi.
Haberde, Merkez Askeri Komisyon toplantısının ne zaman yapılacağına ve askıya alma kararının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.