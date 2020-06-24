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  3. 24 Haziran 2020 16:05

Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun toplantısında, Güney Kore'ye yönelik askeri eylem planlarının durdurulmasına karar verildi.

Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı

Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un video konferans yoluyla başkanlık ettiği Merkez Askeri Komisyonun hazırlık toplantısında Güney Kore'ye askeri harekat planlarını durdurmaya karar verdiği belirtildi.

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Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı

Toplantıda, "ülkenin savaş caydırıcılığının daha da güçlendirilmesi için alınan tedbirler" de dahil olmak üzere önemli askeri politika gündem maddelerinin incelendiği kaydedildi.

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Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı

Haberde, Merkez Askeri Komisyon toplantısının ne zaman yapılacağına ve askıya alma kararının nedenine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

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Kuzey Kore, o ülkeye yönelik ''askeri eylem planlarını'' askıya aldı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo Jong, 13 Haziran'da ordunun, Güney Kore'ye karşı "gerekli adımları atması ve planlaması" için görevlendirildiğini bildirerek Seul yönetimini askeri harekatla tehdit etmişti.

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