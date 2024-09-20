Kuzey Kore-Rusya dostluğu ABD'yi kızdırdı
ABD, beş kuruluş ve bir kişiye Rusya ile Kuzey Kore arasında yasa dışı para alışverişi sağladığı gerekçesiyle yaptırım kararı aldı.
ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR
Kuzey Kore'nin Rusya ile artan iş birliğine karşı ABD’den yeni hamle geldi.
ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’nden yapılan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki yasadışı para trafiğinde rol oynayan beş kuruluş ve bir kişinin yaptırım listesine eklendiği bildirildi.
Yaptırım uygulanan kuruluşların Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya bölgesindeki MRB Bank, Russian Financial Corporation Bank, Rusya'daki TSMR Bank, Moskova merkezli bir şirket olan Stroytreyd LLC ve Rusya'daki Timer Bank olduğu belirtilirken, yaptırım listesine eklenen kişinin ise TSMR Bank Başkan Yardımcısı Dmitry Yuryevich Nikulin olduğu kaydedildi.
"MOSKOVA ULUSLARARASI YAPTIRIMLARI DELİYOR"
Son yaptırımların Kuzey Kore'nin devlet kurumları olan Dış Ticaret Bankası ve Kore Kwangson Bankacılık’ın yasadışı finansal işlemlerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, alınan tedbirin Moskova'nın uluslararası yaptırımları delerek Kuzey Kore bankaları ile para transferi gerçekleştirdiğini ortaya koyduğu belirtildi.
"RUSYA VE KUZEY KORE İŞ BİRLİĞİNDEN ENDİŞELİYİZ"
ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Bradley Smith ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Son yaptırım kararı, Rusya ve Kuzey Kore'nin BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek mali iş birliğini derinleştirme çabalarına ilişkin ciddi endişelerimizi ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.
Smith, Rusya'nın Ukrayna işgalini desteklemeyi ve Kuzey Kore'nin uluslararası finans sistemine yasadışı erişimini sağlamayı amaçlayan her türlü planı engelleme konusunda kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.