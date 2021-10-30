Kuzey Kore'den dikkat çeken karar: Bu hayvanların hepsi menüye konuldu

Aldıkları sıra dışı kararlarla tüm dünyayı şaşırtmayı beceren ülke bu sefer de Gıda Krizi için aldıkları önlemle dünya gündeminde... Devlet medyasına göre, ülkenin en büyük tavuk çiftliklerinden birinde "lezzetli" siyah kuğular yetiştiriliyor.