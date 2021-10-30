Kuzey Kore'den dikkat çeken karar: Bu hayvanların hepsi menüye konuldu
Zarafeti ile ünlü kuğular dünya çapında gizemli ve güzel yaratıklar olarak kabul edilir. İhtişamlarıyla filmlere kitaplara konu olan bu hayvanlar avcıların tahribatından özellikle korunur. Ancak, dünyanın asi çocuğu Kuzey Kore kronik gıda kıtlığının üstesinden gelmek için bu hayvanları menüsüne koydu.
Ülkenin lideri Kim Jong Un geçtiğimiz günlerde vatandaşlarına ülkede yaşanacak gıda krizini ilan etmiş ve 2025'te Çin sınırlarını yeniden açana kadar herkesin daha az Yemek beklemesi gerektiği uyarısında buşlunmuştu.
Zaten halihazırda zayıf ekonomileri nedeniyle fakirlikle mücadele eden vatandaşlar gelen gıda kıtlığı ile tamamen çaresizliğe gömüldü.
Aldıkları sıra dışı kararlarla tüm dünyayı şaşırtmayı beceren ülke bu sefer de Gıda Krizi için aldıkları önlemle dünya gündeminde... Devlet medyasına göre, ülkenin en büyük tavuk çiftliklerinden birinde "lezzetli" siyah kuğular yetiştiriliyor.
Siyah kuğuların tüketilmesiyle ilgili araştırmalar 2019 baharında başladı ve o zamandan itibaren uydu görüntüleri Kwangpho Ördek çiftliğinde yeni bir inşaat projesinin devam ettiğini gösterdi.