Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü
Kuzey Kore'de ki katı kurallar sebebiyle sadece kendisine izin verilen fotoğrafları çekebiliyordu. Ancak izinsizde bir çok fotoğraf çekti.
Bu yasaklı fotoğraflar ise yanında bulunan görevli askerler tarafından fotoğraf makinesinden silindi. Ancak görevli askerlerin bilmediği bir şey var ki fotoğraf makinesinden silinen fotoğraflar çeşitli programlarla geri getirilebiliyordu. Ve öyle de oldu...
Bütün kartları Kuzey Kore'den çıktıktan sonra bu programlarla çıkartan Eric Lafforgue'nin çektiği yasaklı fotoğraflar ortaya çıktı.
Bir daha Kuzey Kore'ye giremeyecek olan Eric Lafforgue'nin çektiği o yasaklı fotoğraflar...