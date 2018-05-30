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  3. 30 Mayıs 2018 11:00

Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü

Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü

Kuzey Kore'de ki katı kurallar sebebiyle sadece kendisine izin verilen fotoğrafları çekebiliyordu. Ancak izinsizde bir çok fotoğraf çekti.

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Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü

Bu yasaklı fotoğraflar ise yanında bulunan görevli askerler tarafından fotoğraf makinesinden silindi. Ancak görevli askerlerin bilmediği bir şey var ki fotoğraf makinesinden silinen fotoğraflar çeşitli programlarla geri getirilebiliyordu. Ve öyle de oldu...

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Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü

Bütün kartları Kuzey Kore'den çıktıktan sonra bu programlarla çıkartan Eric Lafforgue'nin çektiği yasaklı fotoğraflar ortaya çıktı.

Bir daha Kuzey Kore'ye giremeyecek olan Eric Lafforgue'nin çektiği o yasaklı fotoğraflar...

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Kuzey Kore'nin bilinmeyen yüzü

Kuzey Kore'nin bir önceki lideri olan Kim Sung Il'nin resminin önünde yapılan gösteri.

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